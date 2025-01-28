13 مليون يورو في المباراة.. إحصائيات نيمار مع الهلال السعودي

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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر البرازيلي نيمار دا سيلفا، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، بعدما أعلان الهلال السعودي إنهاء التعاقد بالتراضي مع اللاعب.

وكان نيمار قد انضم إلى نادي الهلال السعودي في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها حوالي 90 مليون يورو.

راتب نيمار مع الهلال

وقد وقع اللاعب عقدًا مع الهلال لمدة عامين، مع تفاصيل مالية تتضمن:

الراتب السنوي: 80 مليون يورو.

الراتب الأسبوعي: حوالي 1.538 مليون يورو.

الراتب اليومي: حوالي 219,000 يورو.

الراتب بالساعة: حوالي 9,125 يورو.

الراتب بالدقيقة: حوالي 152 يورو.

الراتب بالثانية: حوالي 2.53 يورو.

مسيرة نيمار مع الهلال

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، لعب نيمار فقط 7 مباريات مع الهلال في موسم ونصف، بمجموع دقائق بلغ 428 دقيقة، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أي أن المباراة الواحدة كلفت نادي الهلال ما يقارب من 13 مليون يورو.

ولم تسر الأمور كما هو متوقع لنيمار، حيث تعرض لإصابات متتالية في فترة لعبه مع الهلال، مما أثر بشكل كبير على مشاركاته مع الفريق.

تفاصيل إصابات نيمار:

الإصابة الأولى: قطع في الرباط الصليبي للغضروف في مباراة البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026، تسببت في غياب اللاعب لمدة 340 يومًا من 19 أكتوبر 2023 إلى 22 سبتمبر 2024.

الإصابة الثانية: إصابة في أوتار الركبة، تسببت في غيابه لمدة 28 يومًا ما بين سبتمبر وأكتوبر 2024.

الإصابة الثالثة: إصابة بدنية أخرى، تسببت في غيابه لمدة 43 يومًا ما بين نوفمبر وديسمبر 2024.

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