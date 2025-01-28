مفاجأة في رمضان والعيد".. مصدر بمانشستر سيتي يكشف كواليس تقديم صفقة عمر مرموش

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كتبت ـ هند عواد:

أثار إعلان صفقة انتقال اللاعب المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، أحد الأندية الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الفيديوهات الترويجية التي نُشرت عبر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي.

بدأت حملة الترويج لإعلان صفقة مرموش بمنشور باللغة العربية على الحساب الرسمي للنادي على موقع "فيسبوك"، كُتب فيه: "طب نبدأ نتكلم شوية بالمصري؟".

وحظى هذا المنشور بتفاعل كبير، حيث سجل 317 ألف إعجاب و26 ألفًا و300 تعليق، كما حقق مقطع الفيديو الذي أعلن عن الصفقة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أكثر من 2 مليون و700 ألف مشاهدة.

واستخدم الحساب الرسمي لمانشستر سيتي مقاطع صوتية شهيرة للإعلان عن الصفقة، من بينها أغنية: "العريس وصل" و"أصحى وصل وصل الراعي الرسمي لمهرجان النهاردة".

وكشف مصدر مطلع داخل مانشستر سيتي كواليس تقديم صفقة مرموش ومدى تأثيرها وتفاعل المصريين معها، حيث قال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "فور إتمام الاتفاق بين عمر مرموش ومانشستر سيتي ووصوله إلى النادي، بدأ العمل على إنتاج مقاطع الفيديو الترويجية، وقد شهدنا تفاعلًا كبيرًا مع الإعلان، خاصة على منصة إكس".

وأضاف المصدر: "أثناء التصوير، حصلنا منه على جملتين باللغة العربية، وتم تصوير مقاطع فيديو خاصة برمضان والعيد، عادةً ما يتم تخصيص ساعتين كل شهر أو شهر ونصف للعمل الإعلامي مع اللاعبين. لدينا قسم مخصص لمتابعة الترند واستخدام المقاطع الموسيقية الشهيرة، مثل "وصل وصل".

وظهر تأثير انضمام مرموش بشكل واضح على الحساب، حيث سجل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، خاصة من السعودية بفضل تواجد رياض محرز ومع إعلان صفقة مرموش، تقدمت مصر من حيث نسبة التفاعل".

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