مركز صلاح.. جدول ترتيب سباق الكرة الذهبية 2025

أول تعليق من حسام حسن بعد قرعة كأس أمم أفريقيا2025

كتب - محمد القرش:

يشهد موسم 2024/25 الجاري، منافسة قوية بين 5 لاعبين في جدول ترتيب سباق الكرة الذهبية "البالون دور".

ويحتل صلاح صدارة ترتيب سباق الكرة الذهبية متفوقا على فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي. (وفقا لموقع Foot Var).

جدول ترتيب سباق الكرة الذهبية 2025

1. محمد صلاح (ليفربول) - 22%

2. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 17 %

3. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 16%

4. لامين يامال (برشلونة) - 14%

5. رافينيا دياز (برشلونة) - 9%

وتصدر اللاعب المصري جدول الترتيب بعد المساهمة في 40 هدفا خلال 32 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات (سجل 23 هدفا، وقدم 17 تمريرة حاسمة).

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