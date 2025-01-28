مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
16:00

بتروجيت

الدوري المصري

سموحة

- -
19:00

زد

بطولة العالم لكرة اليد

كرواتيا

- -
19:00

المجر

جميع المباريات

إعلان

مركز صلاح.. جدول ترتيب سباق الكرة الذهبية 2025

06:00 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    احتفال لامين يامال
  • عرض 16 صورة
    رافينيا ونجله (4)
  • عرض 16 صورة
    احتفال صلاح بهدفه (3)
  • عرض 16 صورة
    فينيسيوس جونيور (4)
  • عرض 16 صورة
    لحظة هدف لامين يامال في ريال مدريد (2)
  • عرض 16 صورة
    فينيسيوس جونيور (3)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لامين يامال
  • عرض 16 صورة
    فينيسيوس جونيور (6)
  • عرض 16 صورة
    كليان مبابي
  • عرض 16 صورة
    احتفال صلاح
  • عرض 16 صورة
    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (3)
  • عرض 16 صورة
    مبابي
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يشهد موسم 2024/25 الجاري، منافسة قوية بين 5 لاعبين في جدول ترتيب سباق الكرة الذهبية "البالون دور".

ويحتل صلاح صدارة ترتيب سباق الكرة الذهبية متفوقا على فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي. (وفقا لموقع Foot Var).

جدول ترتيب سباق الكرة الذهبية 2025

1. محمد صلاح (ليفربول) - 22%

2. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 17 %

3. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 16%

4. لامين يامال (برشلونة) - 14%

5. رافينيا دياز (برشلونة) - 9%

وتصدر اللاعب المصري جدول الترتيب بعد المساهمة في 40 هدفا خلال 32 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات (سجل 23 هدفا، وقدم 17 تمريرة حاسمة).

اقرأ أيضًا:

مع الأهلي وزد.. ماذا قدم العش أمام بيراميدز خلال أسبوع؟

القبض على ناينجولان بتهمة تهريب مخدرات.. القصة كاملة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب سباق الكرة الذهبية 2025 محمد صلاح فينيسيوس جونيور مبابي رافينيا لامين يامال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة

إعلان

إعلان