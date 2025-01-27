أول تعليق من حسام حسن بعد قرعة كأس أمم أفريقيا2025

كتب - محمد عبد السلام:

صرح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اليوم بعد قرعة كأس أمم أفريقيا2025.

قال حسام حسن: " سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير المصرية بعد غياب عن البطولة 14 سنة".

أضاف: "منتخب مصر يمتلك لاعبين كبار منهم؛ محمد صلاح، وعمر مرموش، وتريزيجيه، وأمتلك ايضا افضل اندية في أفريقيا منهم نادي الأهلي ونادي الزمالك.

وتابع: " نلعب مع مجموعة قوية والمنافسات ستكون صعبة ويجب التركيز في المباريات لأن الكرة الأفريقية في تطور مستمر للأفضل".

واختتم:"سعيد بالتواجد هنا لتمثيل مصر في قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا بدولة المغرب".

يذكر أن مصر جاءت في المجموعة الثانية مع منتخبات؛ جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.