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أول تعليق من حسام حسن بعد قرعة كأس أمم أفريقيا2025

11:31 م الإثنين 27 يناير 2025
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    حسام حسن وابنته مع مصطفى محمد
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    حسام حسن وابنته مع مرموش
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    حسام حسن من وصول بعثة منتخب مصر
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    حسام حسن
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    حسام وإبراهيم حسن
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    حسام حسن وتريزيجيه
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    التوأم حسام وإبراهيم حسن
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    مصطفى محمد وحسام حسن
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    حسام حسن مع بيكهام
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    حسام حسن
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كتب - محمد عبد السلام:

صرح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اليوم بعد قرعة كأس أمم أفريقيا2025.

قال حسام حسن: " سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير المصرية بعد غياب عن البطولة 14 سنة".

أضاف: "منتخب مصر يمتلك لاعبين كبار منهم؛ محمد صلاح، وعمر مرموش، وتريزيجيه، وأمتلك ايضا افضل اندية في أفريقيا منهم نادي الأهلي ونادي الزمالك.

وتابع: " نلعب مع مجموعة قوية والمنافسات ستكون صعبة ويجب التركيز في المباريات لأن الكرة الأفريقية في تطور مستمر للأفضل".

واختتم:"سعيد بالتواجد هنا لتمثيل مصر في قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا بدولة المغرب".

يذكر أن مصر جاءت في المجموعة الثانية مع منتخبات؛ جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

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