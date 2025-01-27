شوبير يثير الجدل بشأن صفقات الأهلي



كتب ـ محمد الميموني:

أثار لاعب الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير الجدل بخصوص صفقات الأهلي الشتوية.

ودون أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" اليوم الإثنين :" هي ايه الحلاوه اللي هنشوفها بعد شويه دي".

وهي التدوينة التي تم ربطها بصفقات الأهلي المنتظرة خلال الساعات القادمة مثل المغربي أشرف بن شرقي والبرازيلي إيفرتون.

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع أحمد رضا قادماً من بتروجت، مصطفى العش قادماً من زد والمهاجم السلوفيني جراديشار.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة.