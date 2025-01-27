فيديو أهداف مباراة ضمك والاتحاد بالدوري السعودي

كتب ـ محمد الميموني:

تلقى فريق الاتحاد خسارته الأولى بالدوري السعودي على يد نظيره ضمك خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024/25.

أهداف مباراة ضمك والاتحاد في الدوري السعودي

سجل هدفا فريق ضمك خلال المباراة اللاعب جورج كيفين نكودو بالدقيقتين 7 و 90+4، فيما سجل هدف الاتحاد لاعبه كريم بنزيما بالدقيقة 45+4.

ترتيب ضمك والاتحاد في الدوري السعودي

ورفع فريق ضمك رصيده بعد الفوز إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد فريق الاتحاد عند النقطة 43 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي الهلال المتصدر والمتبقي له مباراة الجولة 17.