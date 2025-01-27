نتيجة مباراة ضمك والاتحاد بدوري السعودي

كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق الاتحاد على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي لموسم 2024/25.

أهداف مباراة ضمك والاتحاد

فريق ضمك تقدم بهدف سجله لاعبه جورج كيفين نكودو في الدقيقة الـ 7 ثم تعادل فريق الاتحاد بهدف سجله لاعبه كريم بنزيما في الدقيقة 4+45 .

وخطف فريق ضمك هدف الفوز بالدقيقة 90+4 عن طريق اللاعب ذاته جورج كيفين نكودو .

ترتيب ضمك والاتحاد في الدوري السعودي

ورفع فريق ضمك رصيده بعد الفوز إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد فريق الاتحاد عند النقطة 43 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي الهلال المتصدر والمتبقي له مباراة الجولة 17.