مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

4 1
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

2 1
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

ضمك

2 1
16:05

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

2 1
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

نتيجة مباراة ضمك والاتحاد بدوري السعودي

08:09 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة ضمك والاتحاد بالدوري السعودي
  • عرض 8 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 8 صورة
    مباراة ضمك والاتحاد بالدوري السعودي (6)
  • عرض 8 صورة
    مباراة ضمك والاتحاد بالدوري السعودي
  • عرض 8 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 8 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 8 صورة
    كريم بنزيما
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق الاتحاد على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي لموسم 2024/25.

أهداف مباراة ضمك والاتحاد

فريق ضمك تقدم بهدف سجله لاعبه جورج كيفين نكودو في الدقيقة الـ 7 ثم تعادل فريق الاتحاد بهدف سجله لاعبه كريم بنزيما في الدقيقة 4+45 .

وخطف فريق ضمك هدف الفوز بالدقيقة 90+4 عن طريق اللاعب ذاته جورج كيفين نكودو .

ترتيب ضمك والاتحاد في الدوري السعودي

ورفع فريق ضمك رصيده بعد الفوز إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد فريق الاتحاد عند النقطة 43 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي الهلال المتصدر والمتبقي له مباراة الجولة 17.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ضمك الاتحاد السعودي الدوري السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيديو أهداف مباراة ضمك والاتحاد بالدوري السعودي

إعلان

إعلان