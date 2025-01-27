كتب ـ محمد الميموني:

نادي الزمالك أشعل السباق على صدارة جدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الممتاز بعدما فاز برباعية مقابل هدف على نظيره الجونة في وقت سابق من اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة.

الزمالك استغل تعادل فريقي الأهلي وبيراميدز بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري التي جمعتهما مساء أمس الأحد وتقدم للمركز الثاني بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة:

ـ 1 بيراميدز 21 نقطة

ـ 2 الزمالك 20 نقطة

ـ 3 الأهلي 20 نقطة

ـ 4 سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

ـ 5 المصري 15 نقطة

ـ 6 البنك الأهلي 14 نقطة

ـ 7 بتروجيت 13 نقطة

ـ 8 زد 13 نقطة

ـ 9 الاتحاد السكندري 13 نقطة

ـ 10 الإسماعيلي 12 نقطة

ـ 11 فاركو 12 نقطة

ـ 12 طلائع الجيش 12 نقطة

ـ 13 حرس الحدود 9 نقاط

ـ 14 غزل المحلة 8 نقاط

ـ 15 سموحة 8 نقاط

ـ 16 إنبي 7 نقاط

ـ 17 فيوتشر 7 نقاط

ـ 18 الجونة 6 نقاط