"الأفضل في الدوري".. جوتا يتغنى بصلاح ويقارنه مع هالاند

كتب- محمد عبدالهادي:

تغنى النجم البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب فريق ليفربول، بزميله محمد صلاح، مؤكدًا أن النجم المصري يتفوق على النرويجي إيرلينج هالاند.

وقال جوتا في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية: "أعتقد أن محمد صلاح وهالاند هما الأفضل في الدوري الإنجليزي عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف".

وأضاف: "هالاند مهاجم رائع، بينما يواصل محمد صلاح إثبات قيمته وجودته في كل مباراة، أعتقد أنه إذا تحدثنا عن التسجيل، فيمكنني أن أضع نفسي في المرتبة التالية بعد الثنائي".

وعندما سئل جوتا عن ما إذا كان محمد صلاح هو الأفضل في تاريخ ليفربول، أجاب قائلاً: "الأمور تختلف بين الأجيال، لكن محمد صلاح بالتأكيد يستحق أن يُقارن بالأساطير بفضل ما يقدمه لهذا النادي، يجب أن يكون موجودًا في تلك المقارنة".

وفيما يتعلق بهدف محمد صلاح الرائع في مرمى مانشستر سيتي، قال جوتا: "هدفه في مانشستر سيتي كان واحدًا من أجمل الأهداف التي يمكنك مشاهدتها".