أسطورة ريال مدريد في دائرة السخرية بسبب بُخله



كتب- محمد عبدالهادي:



تعرض الحارس إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد السابق، لسخرية في الأوساط الرياضية الإسبانية بسبب السمعة التي تلاحقه والمتعلقة بـ"البُخل".



فقد تم تناول هذا الموضوع في نقاش على راديو ماركا، حيث أشار المراسل الرياضي ناتشو بينيا إلى أنه تمت دعوته ذات مرة من كاسياس لتناول العشاء في بورتو.



وفي تعليق فكاهي، قال المذيع خوانما كاستانيو: "هل هذا حقيقي؟ يجب أن تتصل الآن بـ ماركا، هذا سيكون عنوانًا رئيسيًا للصحيفة".



وفي سياق الحديث، انضم سانتياجو كانيزاريس، حارس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، إلى النقاش، مؤكدًا أن ما يُقال عن كاسياس بوصفه بالبخيل ليس مجرد أسطورة، حيث وصفه بالبخل، قائلاً: "أنا أقدّر إيكر كثيرًا، لكنه فعلاً بخيل، وهذا صحيح تمامًا، ومع ذلك، أنا أكن له الكثير من المحبة".



يُذكر أن كاسياس قرر اعتزال كرة القدم وتعليق حذائه في موسم 2020/21، بعدما كان لاعبا في نادي بورتو في آخر محطاته.