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القبض على ناينجولان بتهمة تهريب مخدرات.. القصة كاملة

03:16 م الإثنين 27 يناير 2025
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    البلجيكي رادجا ناينجولان
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    لبلجيكي رادجا ناينجولان والإيفواري جيرفينيو
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كتب - محمد عبد الهادي:

ألقت السلطات البلجيكية اليوم الإثنين، القبض على لاعب كرة القدم البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب وسط روما وانتر ميامي السابق، في إطار تحقيق يتعلق بشبكة دولية لتهريب المخدرات.

وأفاد الصحفي المعروف "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي قائلاً: "تم القبض على رادجا ناينجولان، وهناك شبهات حول تورطه في توزيع الكوكايين في بلجيكا، وفقًا لما ذكرته صحيفة كوريريري ديلا سيرا".

ومن جهته، أوضح المدعي العام البلجيكي "جوليان موينيل" أن التحقيق يشمل مزاعم عن استيراد الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا عبر ميناء أنتويرب، ثم إعادة توزيعه داخل بلجيكا.

وأكد المدعي العام أن ناينجولان قيد الاعتقال حاليًا، وأنه لم يُفرج عنه بعد، في إطار سير التحقيق.

ومع ذلك، شدد على أن الاستجوابات ما زالت مستمرة مع احترام مبدأ افتراض البراءة، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار تصريحات إضافية بمجرد الانتهاء من التحقيقات واستجواب المشتبه بهم من قبل قاضي التحقيق.

وانضم ناينجولان صاحب الـ36 عامًا منذ أيام لصفوف لوكيرين البلجيكي بالدرجة الثانية في صفقة انتقال حر.

وخلال مسيرته خاض رادجا 618 مباراة رسمية مع الأندية، سجل 70 هدفا وصنع 61 بقمصان روما وإنتر وسبال وكالياري، وبقميص منتخب بلجيكا شارك في 30 مباراة دولية.

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