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بعد سباعية فالنسيا.. أكبر 10 انتصارات لبرشلونة بالدوري الإسباني

03:03 م الإثنين 27 يناير 2025

برشلونة ضد فالنسيا

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كتب - محمد عبد الهادي:

حقق فريق برشلونة فوزًا تاريخيًا في الدوري الإسباني بعدما سحق ضيفه فالنسيا 7-1 في مباراة مثيرة ضمن الجولة الـ21.

وعزز الفريق الكتالوني من سجله في تحقيق أكبر الانتصارات بتاريخه الدوري الإسباني.

ويقدم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز أكبر انتصارات البارسا في تاريخ الدوري الإسباني:

10-1 ضد جيمنستيك تاراجونا (1949): أكبر فوز في تاريخ الليجا.

9-0 ضد رايو فايكانو (1979).

9-0 ضد ريال أوفييدو (1954).

9-0 ضد ريال خيخون (1952).

8-0 ضد ديبورتيفو لاكورونيا (2016).

8-0 ضد كورودبا (2015).

8-0 ضد أوساسونا (2011).

8-0 ضد ألميريا (2010).

8-0 ضد لوجرونيس (1996).

8-0 ضد ريال سانتاندير (1962).

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