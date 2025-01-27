جوارديولا يتغنى بعمر مرموش

كتب- محمد عبدالهادي:



تغنى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالأداء الرائع الذي قدمه النجم المصري عمر مرموش في ظهوره الأول مع الفريق ضد تشيلسي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي .



وشارك مرموش بشكل أساسي في المباراة، التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-1 على تشيلسي، وذلك بعد ساعات قليلة من انتقاله إلى السيتزنز قادمًا من إينتراخت فرانكفورت الألماني.



ولعب مرموش لمدة 74 دقيقة، قبل أن يُستبدل بكيفن دي بروين في الدقيقة 74 عندما كانت النتيجة 2-1 لصالح سيتي.



وفي تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، قال جوارديولا: "لم تكن المباراة سهلة لعمر مرموش حيث كان ريس جيمس لاعب تشيلسي يراقبه بشكل فردي عن كثب".



وأكمل: "لم يكن الأمر سهل بالنسبة له، فعندما يكون جيمس في أفضل حالاته، يكون قويًا وسريعًا للغاية، لكن مرموش أظهر تحركات وانطلاقات رائعة".



واختتم: "مرموش لاعب هادئ، وأنا سعيد بما قدمه، فهو يتمتع بالسرعة ويستطيع التسديد جيدًا، كما أنه ذكي في الدفاع".