الحكم مايكل أوليفر وأسرته في مرمى التهديدات بسبب أرسنال.. ما القصة؟

كتب- محمد عبد الهادي:

دخلت الشرطة على الخط بعد تلقي حكم مباراة ولفرهامبتون وأرسنال، مايكل أوليفر، تهديدات شديدة استهدفت شخصه وأسرته، وذلك عقب إدارته للمباراة التي أُقيمت يوم السبت.، في المباراة انتهت بفوز آرسنال 1-0، وشهدت طرد لاعب من كل فريق.

وأعربت رابطة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز عن "صدمتها" بسبب التهديدات والإساءات التي تعرض لها أوليفر بعد المباراة.

وجاء في بيانها: "لا ينبغي لأي حكم أن يتعرض لأي شكل من الإساءة، ناهيك عن الهجمات البغيضة التي استهدفت مايكل وأسرته في الساعات الـ24 الأخيرة".

وأضافت الرابطة: "الشرطة على دراية بالأمر، وقد بدأت التحقيقات بالفعل، نحن ندعم مايكل وكل المتضررين، وسنواصل العمل على معالجة هذا السلوك غير المقبول".

وكما عبرت عن أسفها لأن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها في الآونة الأخيرة.

وكان القرار الأكثر جدلاً الذي اتخذه أوليفر في المباراة هو إشهار بطاقة حمراء مباشرة لظهير أرسنال، مايلز لويس سكيلي، إثر خطأ ارتكبه خارج منطقة جزاء ولفرهامبتون.

وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، تم تأكيد القرار، ومن جانبه، عبّر ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن غضبه الشديد من هذا القرار.