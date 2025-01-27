رأسية مصطفى محمد تُخرس مدرب نانت الفرنسي (فيديو)

كتب - محمد القرش:

يحرص مدرب نانت الفرنسي، أنطوان كومباريه، دائما على انتقاد المهاجم المصري مصطفى محمد في المؤتمرات الصحفية.

وبعد فترة من التألق وجد مصطفى محمد نفسه جالسا على مقاعد البدلاء دون أي أسباب، مع إشراك أبلين المهاجم الفرنسي صاحب الـ21 عاما بدلا منه.

ومنذ 5 أيام، خرج المدرب المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي للمباراة الماضي والتي تم استبعاد مصطفى عن قائمتها، مهاجما المصري: "كان يريد الرحيل منذ موسم، في الانتقالات الصيفية الماضية والميركاتو الشتوي، ولكنه لم يرحل".

وأضاف: "لا يوجد نادي يريده، وتحدثت معه حول البحث عن فريق ومدرب جديد يجعله يشارك ولكنه لم يجد حتى الآن".

وأكد: "أبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد سواء من الدوري الفرنسي أو الخارج خلال الفترة المقبلة".

وكالعادة دخل مصطفى محمد مباراة نانت وأولمبيك ليون من مقاعد البدلاء بالدقيقة 70، ليتألق ويسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 90، وكان أن ينتزع الفوز لكن حارس الخصم تصدى لتسديدته ببراعة.

ورغم تألق المصري، لم يقدم مدرب نانت أي دعم أو أشادة للمهاجم المصري، الذي حرص على الاحتفال بهدفه مع الجماهير الفرنسية.

لما أجي تحسوا بهدد.. ولد.. أسد 🇪🇬🦁



هدف مصطفى محمد الرائع في شباك ليون 😍#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/xeLTTvguOT — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) January 26, 2025

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