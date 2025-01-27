رغم الريمونتادا.. اشتباك قائد ميلان مع مدربه كونسيساو (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة ميلان وبارما التي أُقيمت على ملعب "سان سيرو" في الدوري الإيطالي مساء الأحد، وقوع مشادة كلامية حادة بين مدرب ميلان، سيرجيو كونسيساو، وقائد الفريق ديفيد كالابريا، على الرغم من فوز الفريق بنتيجة 3-2.

وكان ميلان متأخرًا 0-1 حتى الدقيقة 90، قبل أن ينجح في قلب النتيجة بتسجيل هدفين في الوقت بدل الضائع، ليحقق "الروسونيري" الفوز.

ومع صافرة النهاية، أظهرت اللقطات التلفزيونية مشهدًا غريبًا حيث اندفع كونسيساو نحو كالابريا للاشتباك معه لفظيًا وسط محاولات من الجهاز الفني لفك النزاع بينهما.

وفي تعليقه قال مدرب ميلان عن الواقعة: "أعيش المباراة بكل شغف وحماس، في مثل هذه اللحظات، أكون متحمسًا للغاية وكنت أتحدث مع ديفيد عن موقف في المباراة، وهذا دفعني إلى الانفعال".

من جانبه، تحدث كالابريا بعد اللقاء لشبكة "DAZN"، مؤكدًا أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم كنا جميعًا متحمسين لهذه المباراة والأدرينالين كان مرتفعًا، لكننا سوينا الأمور بعد المباراة.

في ختام تصريحاته، قدم كالابريا اعتذاره قائلاً: "لم يكن الأمر لطيفًا، ولكن الأهم هو الفريق وكيفية عكس نتيجة المباراة لصالحنا".

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