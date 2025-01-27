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عقد لاعب ليفربول.. آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

12:10 م الإثنين 27 يناير 2025
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    فان دايك وإيرلينج هالاند من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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كتب - محمد القرش:

طرأت عددا من التطورات الجديدة على المفاوضات وانتقالات اللاعبين بين الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتي بدأت منذ اليوم الأول من شهر يناير الجاري.

واقترب لاعب الهلال السعودي، نيمار دا سيلفا، من العودة إلى نادي سانتوس البرازيلي بعد التنازل عن جزء من عقده.

آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

- نادي الاتحاد السعودي قدم عرضا رسميا بقيمة 5 مليون يورو لضم لاعب برشلونة، أوناي هيرنانديز، والمفاوضات جارية الآن. (فابريزيو رومانو)

- عودة نيمار إلى سانتوس أصبحت قريبة، حيث سيتم اتباع الخطوات الرسمية الأسبوع المقبل. (فابريزيو رومانو)

- قال قائد ليفربول فيرجيل فان ديك إنه لا يعرف "ما سيحمله المستقبل"، حيث ينتهي عقد قلب الدفاع الهولندي مع الريدز في الصيف. (ليفربول إيكو)

- سيتوجه مادس رورسليف، ظهير أيمن برينتفورد ، إلى فولفسبورج اليوم الاثنين لاستكمال الفحص الطبي بعد أن توصل الناديان إلى اتفاق بشأن صفقة إعارة لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء. (سكاي سبورتس ألمانيا)

- سيقدم ميلان عرضًا جديدا بحوالي 33-34 مليون يورو للمهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز، على الرغم من أن فينورد طلب 40 مليون يورو مقابل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. (كالتشيو ميركاتو)

- من المقرر أن ينضم حمزة تشودري، لاعب وسط ليستر سيتي وبنجلاديش، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة في صفقة تتضمن خيار الشراء. (أثلتيك)

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