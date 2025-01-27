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موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

11:13 ص الإثنين 27 يناير 2025

موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025

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كتب- محمد عبدالهادي:

تُجرى اليوم الإثنين، مراسم قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستُقام في المغرب في نهاية العام الجاري، وستنطلق في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة.

موعد قرعة كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تُقام القرعة في مدينة الرباط بالمغرب، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، و7 مساءً بتوقيت المغرب.

وتذاع مراسم القرعة على العديد من القنوات، أبرزها:

قناة بي إن سبورت الإخبارية.

قناة أون تايم سبورت 2.

قناة MBC مصر.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025

مصر- المغرب- الجزائر- السنغال- نيجيريا- كوت ديفوار - تونس- الكاميرون- مالي- جنوب أفريقيا- الكونغو الديمقراطية- بوركينا فاسو - الجابون- أنجولا- زامبيا- أوغندا- غينيا الاستوائية- بنين - السودان- موزمبيق- جزر القمر- تنزانيا- زيمبابوي- بوتسوانا.

منتخب مصر المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا المغرب تونس قرعة كاس امم افريقيا موعد قرعة امم افريقيا 2025
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