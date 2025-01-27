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تعديل موعد لقاء مصر.. مواعيد مباريات دور ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

10:12 ص الإثنين 27 يناير 2025
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (5)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (7)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (9)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (8)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (3)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (4)
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    مدرب منتخب مصر لكرة اليد
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (6)
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    كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد (2)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (1)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (6)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (1)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (10)
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كتب - محمد القرش:

أسدل الستار على مواجهات دور مجموعات بطولة العالم لكرة اليد، حيث انتهت لقاءات الجولة الثالثة أمس الأحد.

وتحددت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2025 والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وتأهل إلى ربع النهائي كلًا من: "مصر، فرنسا، كرواتيا، المجر، الدنمارك، البرازيل، البرتغال، وألمانيا".

مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

يوم الثلاثاء 28 يناير

منتخب كرواتيا يواجه المجر في تمام الساعة السابعة مساءً.

منتخب مصر يواجه فرنسا في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يوم الأربعاء 29 يناير

منتخب الدنمارك يواجه البرازيل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

منتخب البرتغال يواجه ألمانيا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويلعب الفائز بين منتخبي مصر وفرنسا في نصف النهائي ضد الفائز بين كرواتيا والمجر، بينما يلعب الفائز بين منتخبي الدنمارك والبرازيل ضد الفائز بين البرتغال وألمانيا.

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