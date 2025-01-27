"تعادل الأهلي وسباعية برشلونة".. نتائج مباريات أمس الأحد
أقيمت أمس الأحد الموافق 26 يناير الجاري، العديد من المباريات، في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها إقامة 4 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
كما شهدت مباريات أمس الأحد، إقامة 4 مباريات، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".
وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:
نتائج مباريات الدوري المصري أمس
سيراميكا يفوز على غزل المحلة (1-0).
الأهلي يتعادل مع بيراميدز (2-2).
الاتحاد السكندري يفوز على الإسماعيلي (1-0).
طلائع الجيش يتعادل مع فاركو (0-0).
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس
ليستر سيتي يفوز على توتنهام (2-1).
برينتفورد يفوز على كريستال بالاس (2-1).
أستون فيلا يتعادل مع وست هام (1-1).
مانشستر يونايتد يتعادل مع فولهام (1-0).
نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس
رايو فايكانو يفوز على جيرونا (2-1).
خيتافي يفوز على ريال سوسيداد (3-0).
أتليتك بلباو يتعادل مع ليجانس (0-0).
برشلونة يفوز على فالنسيا (7-0).
نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس
ميلان يفوز على بارما (3-2).
روما يفوز على أودينيزي (2-1).
ليتشي يفوز على إنتر (4-0).
فيورنتينا يفوز على لاتسيو (2-1).
نتائج مباريات الدوري الألماني أمس
هوفنهايم يتعادل مع فرانكفورت (2-2).
سانت بولي يفوز على يونيون برلين (3-0).
نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس
ستاد بريست يفوز مع لوهافر (1-0).
لانس يفوز على أنجيه (1-0).
مونبلييه يفوز على تولوز (2-1).
نانت يتعادل مع ليون (1-1).
نيس يفوز على مارسيليا (2-0).
نتائج مباريات الدوري السعودي أمس
التعاون يتعادل مع العروبة (0-0).
الخليج يفوز على الأخدود (2-1).
الأهلي يفوز على الرياض (5-0).
النصر يفوز على الفتح (3-1).
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