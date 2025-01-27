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"تعادل الأهلي وسباعية برشلونة".. نتائج مباريات أمس الأحد

07:49 ص الإثنين 27 يناير 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس الأحد الموافق 26 يناير الجاري، العديد من المباريات، في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها إقامة 4 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما شهدت مباريات أمس الأحد، إقامة 4 مباريات، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

سيراميكا يفوز على غزل المحلة (1-0).

الأهلي يتعادل مع بيراميدز (2-2).

الاتحاد السكندري يفوز على الإسماعيلي (1-0).

طلائع الجيش يتعادل مع فاركو (0-0).

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

ليستر سيتي يفوز على توتنهام (2-1).

برينتفورد يفوز على كريستال بالاس (2-1).

أستون فيلا يتعادل مع وست هام (1-1).

مانشستر يونايتد يتعادل مع فولهام (1-0).

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

رايو فايكانو يفوز على جيرونا (2-1).

خيتافي يفوز على ريال سوسيداد (3-0).

أتليتك بلباو يتعادل مع ليجانس (0-0).

برشلونة يفوز على فالنسيا (7-0).

نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس

ميلان يفوز على بارما (3-2).

روما يفوز على أودينيزي (2-1).

ليتشي يفوز على إنتر (4-0).

فيورنتينا يفوز على لاتسيو (2-1).

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

هوفنهايم يتعادل مع فرانكفورت (2-2).

سانت بولي يفوز على يونيون برلين (3-0).

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

ستاد بريست يفوز مع لوهافر (1-0).

لانس يفوز على أنجيه (1-0).

مونبلييه يفوز على تولوز (2-1).

نانت يتعادل مع ليون (1-1).

نيس يفوز على مارسيليا (2-0).

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

التعاون يتعادل مع العروبة (0-0).

الخليج يفوز على الأخدود (2-1).

الأهلي يفوز على الرياض (5-0).

النصر يفوز على الفتح (3-1).

نتائج مباريات أمس الأحد الدوري المصري الدوري الإنجليزي الأهلي وبيراميدز برشلونة
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