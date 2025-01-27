مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

برشلونة يضرب فالنسيا بسباعية في الدوري الإسباني

12:27 ص الإثنين 27 يناير 2025

خلال مباراة برشلونة و فالنسيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا التي أقيمت أمس الأحد 26 يناير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة الفوز على نظيره فالنسيا بسباعيه مقابل هدف على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي.

سجل هدف برشلونة الأول، فرانكي دي يونج في الدقيقة 3.
سجل هدف برشلونة الثاني، فيران توريس في الدقيقة 8.
سجل هدف برشلونة الثالث، رافينيا في الدقيقة 14.
سجل هدفي برشلونة الرابع والخامس، فيرمين لوبيز في الدقيقة 24 و 4+45.
سجل هدف فالنسيا، هوجو دورو في الدقيقة 59.
سجل هدف برشلونة السادس، ليفاندوفيسكي في الدقيقة 66.
سجل هدف برشلونة السابع، سيزار تارجا عن طريق نيران صديقة في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز رفع برشلونة نقاطه إلى 42 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 16 نقطة ليقف عند المركز قبل الأخير.

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تعلّق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إليها
"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟