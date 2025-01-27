برشلونة يضرب فالنسيا بسباعية في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا التي أقيمت أمس الأحد 26 يناير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة الفوز على نظيره فالنسيا بسباعيه مقابل هدف على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي.

سجل هدف برشلونة الأول، فرانكي دي يونج في الدقيقة 3.

سجل هدف برشلونة الثاني، فيران توريس في الدقيقة 8.

سجل هدف برشلونة الثالث، رافينيا في الدقيقة 14.

سجل هدفي برشلونة الرابع والخامس، فيرمين لوبيز في الدقيقة 24 و 4+45.

سجل هدف فالنسيا، هوجو دورو في الدقيقة 59.

سجل هدف برشلونة السادس، ليفاندوفيسكي في الدقيقة 66.

سجل هدف برشلونة السابع، سيزار تارجا عن طريق نيران صديقة في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز رفع برشلونة نقاطه إلى 42 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 16 نقطة ليقف عند المركز قبل الأخير.