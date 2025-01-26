مانشستر يونايتد يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة مانشستر يونايتد و فولهام التي أقيمت اليوم الأحد 26 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره فولهام بهدف دون مقابل على ملعب كرافن كوتاج.

سجل هدف اليونايتد الوحيد اللاعب اليساندرو مارتينيز في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز رفع اليونايتد نقاطه إلى 29 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد فولهام عند النقطة 33 ليبقى في المركز العاشر.