مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي

11:58 م الأحد 26 يناير 2025

خلال مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة مانشستر يونايتد و فولهام التي أقيمت اليوم الأحد 26 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره فولهام بهدف دون مقابل على ملعب كرافن كوتاج.

سجل هدف اليونايتد الوحيد اللاعب اليساندرو مارتينيز في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز رفع اليونايتد نقاطه إلى 29 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد فولهام عند النقطة 33 ليبقى في المركز العاشر.

مانشستر يونايتد فولهام الدوري الانجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برشلونة يضرب فالنسيا بسباعية في الدوري الإسباني

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تعلّق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إليها
"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟