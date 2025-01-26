لا يتوقف.. كم هدف يفصل كريستيانو عن نادي الـ1000؟

كتب - محمد القرش:

واصل المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، المساهمة في الأهداف مع فريق النصر بالدوري السعودي "روشن".

وسجل رونالدو هدفا في فوز النصر على الفتح بثلاثية مقابل هدف، في الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي.

وسجل البرتغالي 10 أهداف في آخر 8 مباريات، 20 هدفًا هذا الموسم و4 خلال عام 2025.

ووصل المهاجم صاحب الـ 39 عاما للهدف رقم 919، ليفصله 81 هدفا فقط عن الوصول إلى نادي الـ1000 كأول لاعب في التاريخ.

وانضم كريستيانو إلى النصر السعودي في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.

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