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التعادل الإيجابي يحسم مباراة أستون فيلا ووست هام في الدوري الإنجليزي

09:08 م الأحد 26 يناير 2025

التعادل الإيجابي يحسم مباراة أستون فيلا ووست هام

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة استون فيلا ووست هام التي أقيمت اليوم الأحد 26 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي المباراة أستون فيلا ووست هام بنتيجة 1-1 على ملعب فيلا بارك.

سجل هدف استون فيلا، جاكوب رمزي في الدقيقة 8.
سجل هدف وست هام، إيمرسون بالميري في الدقيقة 70.

وبهذا التعادل رفع أستون فيلا نقاطه إلى 37 ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، ووصل وست هام إلى 27 نقطة ليكون في المركز الثالث عشر.

أستون فيلا وست هام الدوري الانجليزي
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