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موعد مباراة منتخب مصر وفرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

08:43 م الأحد 26 يناير 2025
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (5)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (7)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (9)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (8)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (3)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (4)
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    مدرب منتخب مصر لكرة اليد
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (6)
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    كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد (2)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (1)
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    كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد (1)
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كتب - محمد القرش:

ضرب منتخب مصر لكرة اليد موعدا مع فرنسا فى السادسة و النصف مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج.

وتأهل فراعنة اليد إلى دور الثمانية بعد الفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة المدرب الإسباني، خوان كارلوس، باستور في تحقيق الفوز بمواجهة اليوم لحسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25، عقب تلقي الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 في ضربة بداية الدور الرئيسي.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 في مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوي وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

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منتخب مصر لكرة اليد موعد مباراة مصر وفرنسا ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد منتخب مصر مصر وكاب فيردي
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