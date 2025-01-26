موعد مباراة منتخب مصر وفرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

كتب - محمد القرش:

ضرب منتخب مصر لكرة اليد موعدا مع فرنسا فى السادسة و النصف مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج.

وتأهل فراعنة اليد إلى دور الثمانية بعد الفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة المدرب الإسباني، خوان كارلوس، باستور في تحقيق الفوز بمواجهة اليوم لحسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25، عقب تلقي الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 في ضربة بداية الدور الرئيسي.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 في مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوي وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

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