توتنهام يسقط أمام ليستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة ليستر سيتي و توتنهام هوتسبر التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وحقق نادي ليستر سيتي فوزا مهما على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف على ملعب توتنهام هوتسبير.

سجل هدف توتنهام الوحيد اللاعب ريتشاردسون في الدقيقة 33.

وسجل هدفي ليستر سيتي كلا من جيمي فاردي في الدقيقة 46، وبلال الخنوس في الدقيقة 50.

وبهذا الفوز رفع ليستر سيتي نقاطه إلى 17 نقطة ليحتل المركز السابع عشر، بينما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 24 ليحتل المركز الخامس عشر.