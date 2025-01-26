رسميا.. منتخب مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

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كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره الرأس الأخضر "كاب فيردي" بنتيجة 31-24، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة العالم لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر 14-13، حيث كان أداء الفراعنة متراجع نوعا ما على عكس النصف الثاني.

وضمن منتخب الفراعنة تأهله إلى دور ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على كاب فيردي وسلوفينيا، والخسارة أمام أيسلندا.

واحتل منتخب مصر وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط وبالتساوي مع المتصدر أيسلندا، قبل مباراة كرواتيا وسلوفينيا.

وضرب منتخب مصر لكرة اليد موعدا مع فرنسا فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

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