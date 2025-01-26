مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

مصر

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 0
16:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"استمر في الضحك".. رد فعل غريب من مدرب ليفربول بسبب عقد محمد صلاح (فيديو)

03:47 م الأحد 26 يناير 2025

أرني سلوت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، آرني سلوت، رد فعل غريب عند سؤاله على محمد صلاح في مباراة إيبسويتش تاون.

وكان صلاح قد سجل هدفًا في فوز ليفربول على إيبسويتش بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وتلقى آرني سلوت مدرب ليفربول سؤالًا عن رأيه في ارتداد محمد صلاح للدفاع في إحدى الهجمات المرتدة لفريق إيبسويتش تاون.

ليصدر المدرب ردة فعل غير متوقعة بعدما دخل في نوبة ضحك، وهو أمر غير المعتاد للمدرب الذي يظهر دائمًا الجدية في محادثاته وتصريحاته.

وأجاب سلوت ضاحكًا:" من اللطيف أنك حضرت بهذا السؤال عن محمد صلاح؛ لأن أغلب الأسئلة التي تأتيني عنه تكون عن استمراره مع ليفربول وتجديد تعاقده".

عقد محمد صلاح مع ليفربول

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق التوقيع خلال الفترة الجارية مع أي نادِ دون الرجوع لإدارة الريدز.

أقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

سبب غياب عمر مرموش عن مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج

عقد محمد صلاح تجديد ليفربول لمحمد صلاح ليفربول محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟