"عرض صادم".. محاولة جديدة من ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

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القاهرة ـ مصراوي

كشف مصدر عن خطوة جديدة قام بها مسؤولو فريق ليفربول الإنجليزي لتجديد عقد النجم المصري بصفوفهم محمد صلاح.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن ليفربول عرض على صلاح تجديد تعاقده براتب أقل في المقابل العقد سيكون لمدة موسمين أو ثلاثة.

نادي ليفربول كان يتمسك مسؤولوه بحسب تقارير صحفية سابقة بتجديد التعاقد لمدة سنة مع اللاعب ضمن سياستهم في تجديد التعاقد مع اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عند 30 عاماً.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العرض لم يجد قبولاً لدى محمد صلاح منتظرًا وصول عرض جديد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ بإمكانه التوقيع لأي نادِ خلال الفترة الجارية دون الرجوع لمسؤولي الريدز.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي 2024/25

ويشهد الموسم الحالي توّهجًا للاعب المصري؛ إذ خاض بقميص ليفربول 32 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 32 هدفًا بجانب صناعته 15 هدفًا بمختلف المسابقات.

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