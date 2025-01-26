سبب غياب عمر مرموش عن مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج

عمر مرموش يكشف ما فعله مع لاعبي مانشستر سيتي في أول يوم بالنادي

كتب- محمد عبدالهادي:

يفتقد فريق مانشستر سيتي لخدمات لاعبه عمر مرموش، المنضم لصفوف الفريق من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني بالميركاتو الشتوي الجاري.

مرموش خاض أول لقاء رسمي مع الفريق ضد تشيلسي أمس السبت بالدوري الإنجليزي، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 للسيتيز

سبب غياب عمر مرموش عن مباراة مانشستر سيتي

من المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي في مباراته القادمة أمام كلوب بروج البلجيكي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسيغيب مرموش عن لقاء مانشستر القادم؛ لعدم قيده في القائمة الأولية للبطولة، ولن يتمكن النادي من إضافته إلا عند الوصول للأدوار الاقصائية.

سيكون مانشستر سيتي بمقدوره تسجيل 3 لاعبين عقب تخطي مباراة كلوب بروج، ولكن لا يمكنهم المشاركة إلا في الأدوار الاقصائية إذا ما تخطى الفريق دور الـ16.

مرموش تنتظره مباراة قوية آرسنال

وسيكون عمر مرموش أمام مهمة جديدة يوم الأحد المقبل، عندما يلتقي فريقه مانشستر سيتي مع آرسنال بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة سيتي وأرسنال

وتنطلق المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، و تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

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