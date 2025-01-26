مرموش أم صلاح.. ميدو يكشف من سيشجع في مباراة سيتي وليفربول

تقييمه 7.. أرقام عمر مرموش في مباراته الأولي ضد تشيلسي

عمر مرموش يكشف ما فعله مع لاعبي مانشستر سيتي في أول يوم بالنادي

كتب- محمد عبدالهادي:

تحد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن الفريق الذي سيشجعه في الصدام المرتقب بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي الشهر القادم.

وستكون مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي ذات طابع خاص لدى الجماهير المصرية؛ إذ ستشهد صدام الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش وجهًا لوجه لأول مرة في الدوري الإنجليزي.

ميدو يُجيب من سيشجع في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية:" كنت من الأشخاص الذين رشحوا محمد صلاح لنادي توتنهام، وتحدثت وقتها مع جون ألكسندر، مسؤول بالنادي آنذاك ولكن الصفقة لم تتم ونصيحتي لعمر مرموش، أن يستفيد جيدًا من بيب جوارديولا ويستمع لنصائحه، فهو من المدربين الأفضل في العالم".

وعند سؤاله عمن سيشجع في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي أجاب:" في إنجلترا أنا بشجع توتنهام، لذلك لن أشجع أحد منهم، ولكن أتمنى أن يتألق الثنائي في الدوري الإنجليزي".

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

مباراة ليفربول و مانشستر سيتي، ستقام يوم 23 من شهر فبراير القادم على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، وتنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

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عمر مرموش يكشف ما فعله مع لاعبي مانشستر سيتي في أول يوم بالنادي