"ينتظره سيناريو باولي وآينتراخت".. عمر مرموش يفشل في تكرار ما فعله بدجلة وشتوتجارت مع سيتي

تقييمه 7.. أرقام عمر مرموش في مباراته الأولي ضد تشيلسي

عمر مرموش يكشف ما فعله مع لاعبي مانشستر سيتي في أول يوم بالنادي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عمر مرموش النجم المصري بمانشستر سيتي الإنجليزي دوّن مشاركته الأولى مع ناديه يوم أمس السبت حين شارك أساسيًا أمام فريق تشيلسي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش شارك أساسيًا بقميص مانشستر سيتي خلال اللقاء الذي انتهى بفوزهم بثلاثية مقابل هدف على تشيسلي، إذ تم استبدال النجم المصري بالدقيقة 74.

أرقام عمر مرموش خلال مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

اللاعب صاحب القميص رقم 7 بصفوف مانشستر سيتي سجل هدفًا خلال اللقاء ولكن أُلغيّ؛ بداع وجود حالة تسلل، كما سدد كرة على المرمى وأخرى خارج المرمى.

عمر مرموش لمسّ الكرة خلال مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي 28 مرة، فيما مرر 11 تمريرة من بينها 10 تمريرات صحيحة بنسبة دقة وصلت إلى 91%، بينما أرسل تمريرة مفتاحية واحدة.

الوافد الجديد على صفوف مانشستر سيتي خلال الانتقالات الشتوية الجارية فاز بـ5 التحامات أرضية من أصل 8 فيما قام بمراوغة واحدة صحيحة من أصل اثنين، بينما خسر حيازة الكرة 8 مرات ووقع في مصيدة التسلل 3 مرات.

بدايات عمر مرموش مع الأندية

ولكن مرموش لم يُسجل أو يصنع وهو أمر لم يتكرر معه كثيرًا في مبارياته الأولى مع الأندية التي شارك بالفريق الأول بها.

صاحب الـ 25 عاماً حاليًا كان قد قصّ مشواره مع الفريق الأول بنادي وادي دجلة بصناعة هدف في مرمى الاتحاد بالمباراة التي حلّ بها بديلاً في ختام الموسم وانتهت بفوزهم بثلاثية مقابل هدفين.

عمر مرموش مع فولفسبورج

وانتقل مرموش في موسم 17/18 إلى رديف نادي فولفسبورج الألماني قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

ولم يُسجل مرموش مع الفريق الأول بنادي فولفسبورج في أول 15 مباراة شارك بها ولكن مع أول مباراة شارك بها أساسياً أمام شتوتجارت سجل هدفًا 1 أكتوبر 2022.

عمر مرموش مع سانت باولي

وخرج اللاعب في موسم 20/21 على سبيل الإعارة مع نادي سانت باولي الألماني إذ شارك لمدة 20 دقيقة في مباراته الأولى وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ولكنه لم يُسجل أو يصنع فيما سجل في مباراته الثانية والتي انتهت بالتعادل أيضًا بهدف نظيف.

عمر مرموش مع شتوتجارت

عمر مرموش انتقل في موسم 21/22 لصفوف شتوتجارت على سبيل الإعارة إذ خاض أول مباراة أساسيًا أمام آينتراخت فرانكفورت ـ النادي الذي انضم له مرموش لاحقًا ـ وسجل هدفًا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

ولم ينجح الجناح الدولي في التسجيل في مباراته الأولى حين انضم لصفوف آينتراخت فرانكفورت في موسم 23/24 قادماً من صفوف فولفسبورج إذ شارك لمدة 6 دقائق فقط قبل أن يُشارك في المباراة التالية أساسيًا أمام ماينز وسجل هدفًا خلال اللقاء الذي انتهى بهدف لكل فريق.

وهو السيناريو الذي ينتظره محبي اللاعب مع مانشستر سيتي أن يسجل في المباراة التالية له مع السيتي كما فعل مع آينتراخت فرانكفورت وسانت باولي.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

وسيستضيف فريق مانشستر سيتي عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء المقبل 29 يناير نظيره كلوب بروج البجليكي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



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