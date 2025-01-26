تقييمه 7.. أرقام عمر مرموش في مباراته الأولي ضد تشيلسي

كتب- محمد عبدالهادي:

عمر مرموش سجل مشاركته الأولى مساء يوم أمس السبت، مع فريقه الجديد مانشستر سيتي في مباراته ضد تشيلسي التي جمعتهما ضمن منافسات في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

وقدم مرموش مباراة رائعة في ظهوره الرسمي الأول، حيث هدد مرمي تشيلسي في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعدما انطلق بهجمة مرتدة سددها في منتصف المرمي وكاد يعلن أول أهدافه.

وسجل عمر مرموش هدفًا في الدقيقة 34 قبل أن يُلغى بداع التسلل، وحصل اللاعب على تقييم (7)، ووصلت نسبة الأهداف المتوقعة له خلال اللقاء (0.15).

أرقام عمر مرموش في مباراة تشيلسي:

عدد اللمسات : 28.

التمريرات الرئيسية : 11.

عدد التمريرات الصحيحة : 10.

دقة التمرير: 91%

خسارة الكرة : 8 مرات.

عدد مرات التسلل : 3.

تسديدة خارج المرمى: 1

تسديدات على المرمى: 1

التقييم النهائي : 7 من 10.

تعليق عمر مرموش على أول مباراة له

تحدث مرموش بعد المباراة خلال تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" عن مشاركته الأولى بقوله:"أتمنى أن أستمر على هذا النهج، إنها مجرد ضربة البداية، وأطمح لتحقيق المزيد مع فريق مانشستر سيتي".

وأتم اللاعب صاحب الـ 25 عامًا تصريحاته بقوله:"أرغب في المزيد من الانتصارات، وكانت بداية جيدة لي، وأنا سعيد لوجودي هنا، كانت بداية مذهلة وفرحت بتسجيلي هدف وكانت ستبقي انطلاقة مميزة لي لولا تم الغاؤه".

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