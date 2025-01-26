هالاند يُهنيء مرموش على مشاركته الأولى مع مانشستر سيتي

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تقييمه 7.. أرقام عمر مرموش في مباراته الأولي ضد تشيلسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هنأ النجم النرويجي بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي إرلينج هالاند، الوافد الجديد على فريقه بالانتقالات الشتوية عمر مرموش على مشاركته الأولى مع الفريق.

هالاند يُهنيء مرموش

ونشر مرموش عبر حسابه بمنصة انستجرام صورًا له من مباراته الأولى مع مانشستر سيتي، مُذيلاً إياها بتعليق:"شرف لي مشاركتي الأولى مع مانشستر سيتي مع ثلاثة نقاط هامة".

وردّ هالاند على منشور مرموش بقوله:"أحسن ياMahhhmoush".

مشاركة مرموش الأولى مع مانشستر سيتي

عمر مرموش دوّن مشاركته الأولى مع مانشستر سيتي يوم أمس السبت أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش شارك بعد قرابة 48 ساعة من إعلان تعاقده مع مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وسجل عمر مرموش هدفًا في مرمى تشيلسي ولكن ألغاه حكم اللقاء بداعِ التسلل.

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