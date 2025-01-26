أيوب الكعبي.. رحلة كفاح من ورشة النجارة إلى قمة المجد الأوروبي

كتبت-هند عواد:

يعتبر المغربي أيوب الكعبي، مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، أحد أبرز الأسماء في عالم كرة القدم الأوروبية هذا الموسم، بعد أدائه اللافت في دوري المؤتمر الأوروبي، إذ أنه بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الموسم الماضي، يواصل تألقه الموسم الحالي بتسجيله 5 أهداف

أيوب الكعبي تألق استثنائي وخطف الأضواء

في موسم 2023-2024، انفجرت موهبة الكعبي التهديفية بشكل لافت، ليزيح مواطنه يوسف العربي، أحد أبرز هدافي الدوري اليوناني في السنوات الأخيرة، وبرز الكعبي بشكل خاص في الأدوار المتقدمة من دوري المؤتمر الأوروبي، حيث أنهى الموسم هدافًا للمسابقة، ودخل التاريخ كأول لاعب مغربي يُسجل في نهائي بطولة أوروبية.

من ورشة النجارة إلى المجد الأوروبي

تمثل قصة أيوب الكعبي نموذجًا ملهمًا لتحقيق النجاح رغم قسوة الظروف، وانطلق من بدايات متواضعة، إذ اضطر إلى ترك التعليم مبكرًا، ليواجه صعوبات الحياة بروح المسؤولية والاجتهاد.

وعمل الكعبي في عدة مهن بمدينة الدار البيضاء، أبرزها مهنة النجارة، التي أتقنها كمساعد نجار، قبل أن يبدأ مسيرته الكروية مع فريق الراسينغ البيضاوي في أقسام الهواة كظهير أيسر.

هذه البداية الصعبة لم تمنع الكعبي من مواصلة حلمه، ليصبح اليوم واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم المغربية، محققًا إنجازات استثنائية في القارة الأوروبية.

وحقق الكعبي العديد من الأرقام القياسية خلال مشواره الأوروبي وهي:

أصبح أول لاعب عربي يتوج بلقب هداف دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل 16 هدفًا في المسابقات الأوروبية (الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي) في موسم واحد، ليكون أول لاعب يحقق هذا الرقم منذ كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016.

تخطى محمد صلاح ليصبح أول لاعب عربي يسجل 11 هدفًا في موسم واحد من مسابقة أوروبية.

دخل التاريخ كأول مغربي يسجل في مباراة نهائية ضمن المسابقات الأوروبية، وأول لاعب يسجل 11 هدفًا في الأدوار الإقصائية خلال موسم واحد.

كما يُعد الكعبي ثاني لاعب عربي يسجل في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد الجزائري سعيد بن رحمة مع وست هام أمام فيورنتينا في الموسم الماضي.