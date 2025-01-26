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شاهد أول هاتريك لمبابي مع ريال مدريد

01:05 ص الأحد 26 يناير 2025
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    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (1)
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    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (3)
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    كيليان مبابي
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    كيليان مبابي 1
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    كيليان مبابي 3
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    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 70 مليون دولار
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    كليان مبابي
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    مبابي ينفذ ركلة الجزاء
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    كليان مبابي 2
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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة ريال مدريد وبلد الوليد التي أقيمت أمس السبت 26 يناير، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الإسباني.

وفاز ريال مدريد بثلاثية مبابي في مرمى بلد الوليد على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

وسجل المهاجم الفرنسي أول هاتريك له مع الريال، حيث رفع رصيد أهدافه إلى 15 محتلا وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بفارق هدفا واحدا عن المهاجم البولندي ليفاندوفسكي.

وسجل الفرنسي الهدف الأول في الدقيقة 30، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 57، ثم اختتم الهدف الثالث في الدقيقة 1+90 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد نقاطه إلى 49 نقطة متصدرا ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة.

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