كم هدف يفصل صلاح عن سادس هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟

ضعيف.. تطورات مفاجئة في تفاوض ليفربول مع صلاح

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كتب - محمد القرش:

واصل اللاعب المصري، محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفا في فوز الريدز على إيبسويتش تاون برباعية مقابل هدف، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح للهدف رقم 176 منفردا بالمركز السابق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، ومتفوقا على الأسطورة الفرنسي تيري هنري صاحب الـ 175 هدفا.

ويفصل اللاعب المصري هدفا واحدا لمعادلة فرانك لامبارد صاحب المركز السادس بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 177 هدفا.

كم هدف يفصل صلاح عن سادس هدافي الدوري الإنجليزي؟

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

7.محمد صلاح - 176 هدفا في 285 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة