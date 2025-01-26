موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي في بطولة العالم لكرة اليد
يلاقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب الرأس الأخضر اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة العالم لكرة اليد.
وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.
وتلعب بطولة العالم لليد، خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل ، في ثلاثة دول وهم " كرواتيا - الدنمارك - النرويج ".
ويشارك منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالبطولة رفقة كلا من: " كرواتيا - وسلوفينيا - الرأس الأخضر - الأرجنتين - أيسلندا".
وتنقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب الرأس الأخضر، في بطولة العالم لكرة اليد، عبر قناة " أون تايم سبورت 2 ".
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