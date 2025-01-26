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موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي في بطولة العالم لكرة اليد

04:00 ص الأحد 26 يناير 2025

منتخب مصر لكرة اليد

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يلاقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب الرأس الأخضر اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة العالم لكرة اليد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.

وتلعب بطولة العالم لليد، خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل ، في ثلاثة دول وهم " كرواتيا - الدنمارك - النرويج ".

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالبطولة رفقة كلا من: " كرواتيا - وسلوفينيا - الرأس الأخضر - الأرجنتين - أيسلندا".

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب الرأس الأخضر، في بطولة العالم لكرة اليد، عبر قناة " أون تايم سبورت 2 ".

منتخب مصر لكرة اليد منتخب الرأس الأخضر بطولة العالم لكرة اليد
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