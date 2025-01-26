ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هاتريك مبابي

كتب - محمد عبد السلام:

سجل لاعب نادي ريال مدريد، كليان مبابي هاتريك في مرمى فريق بلد الوليد أمس السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

وفاز الملكي على نظيره بلد الوليد بثلاثية دون مقابل في منافسات الجولة الحادية والعشرين على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 16 هدف

2- كليان مبابي (ريال مدريد) - 15 هدف

3- رافينيا (برشلونة) - 11 هدف

4- انتي بوديمير (أوساسونا) - 10 أهداف

5- دودي لوكي باكا (إشبيلية) - 9 أهداف

6- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 8 أهداف

7- أيوزي بيريز (فياريال) - 8 أهداف

8- كيكي جارسيا (ألافيس) - 8 أهداف

9- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد) - 8 أهداف

10- جود بيلينجهام (ريال مدريد) - 7 أهداف.