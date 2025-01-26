موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا اليوم الأحد 26 يناير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فالنسيا يحتل المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي ، ويبث اللقاء على قناة " بي إن سبورتس 3".