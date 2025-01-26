موعد مباراة عمر مرموش المقبلة مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أول تعليق من جوارديولا على أداء مرموش أمام تشيلسي

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش بشكل أساسي في المباراة، للمرة الأولى قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة رقم 41 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة رقم 40 في المركز السادس بجدول الترتيب.

موعد مباراة مرموش المقبلة مع مانشستر سيتي

ويستعد عمر مرموش لخوض مباراته الثانية مع مان سيتي، يوم الأحد الموافق 2 فبراير المقبل 2025، أمام فريق أرسنال، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي.

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