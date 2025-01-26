احتفالات غريبة.. عمر مرموش يرتدي قناع الهالوين بعد فوز قاتل

كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، منها احتفال المحترف المصري عمر مرموش المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

عمر مرموش يحتفل بقناع مرعب

واحتفل المصري عمر مرموش بهدفه في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ في دور الـ16 من كأس مصر، فعندما حل بديلا أحرز هدف الفوز لفريقه واتجه إلى الخط واحتفل بارتداء قناع "الرعب الهالوين".

سبب احتفال عمر مرموش بقناع مرعب

كشف عمر مرموش، سر احتفاله بالقناع، وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "سر الاحتفال بالقناع؟ كان زميلي البرازيلي كاوا سانتوس يرتدي قناعا في غرفة خلع الملابس بسبب الهالوين".

وأضاف: "في الحقيقة أنا لا أشاهد أفلام الرعب، ولذلك لا أعرف من أين جاء هذا القناع، وقال لي سانتوس ستدخل الملعب وتسجل، ولو فعلت ذلك خذ مني القناع واحتفل به".

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