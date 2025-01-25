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مرموش يعلق على هدفه الملغي في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

11:45 م السبت 25 يناير 2025

عمر مرموش

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كتب ـ محمد الميموني:

علق نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي، عمر مرمش، على هدفه الملغي في مباراة تشيلسي التي أقيمت اليوم السبت.

وقال مرموش في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "كنت أتمنى أن يُحتسب الهدف اليوم ضد تشيلسي، كانت ستكون انطلاقة عظيمة لي مع الفريق وسأعمل على التعويض في المباراة المقبلة".

وأضاف: "سعيد بالفوز اليوم واللعب بجانب مهاجم عظيم مثل هالاند، هو أكثر لاعب تحدث معي منذ قدومي إلى السيتي ودعمني بقوة".

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بنتيجة 3 ـ 1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الاتحاد.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

عمر مرموش مانشستر سيتي هدف مرموش الملغي تشيلسي
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