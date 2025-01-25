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أول تعليق من جوارديولا على أداء مرموش أمام تشيلسي

10:44 م السبت 25 يناير 2025
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    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
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    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (2)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (4)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (3)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (2)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (5)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (6)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (1)
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أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالأداء الذي قدمه النجم المصري عمر مرموش، في ظهوره الأول رفقة السيتي أمام تشيلسي اليوم.

تعليق جوارديولا على أداء مرموش أمام تشيلسي

وقال جوارديولا، في تصريحات عبر "بي بي سي": "مباراة اليوم هى الأولى لمرموش مع الفريق، وهو يعلم الطريقة التي يتعامل بها".

وأضاف: "مرموش يتحرك بشكل رائع، بدايته مع الفريق مميزة للغاية وكذلك التواصل بينه وبين اللاعبين جيد".

وشارك مرموش بشكل أساسي للمرة الأولى، في فوز مان سيتي على تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على حساب تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

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عمر مرموش بيب جوارديولا مانشستر سيتي مانشستر سيتي وتشيلسي مرموش
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