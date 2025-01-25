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"بصورة مرموش وهالاند".. الحساب الرسمي لمان سيتي يحتفي بالفوز على تشيلسي

10:41 م السبت 25 يناير 2025
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي، مع فوز الفريق على حساب تشيلسي الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، على موقع "فيس بوك"، صورة من فوز الفريق على حساب تشيلسي، يظهر فيها مرموش خلال احتفاله بهدف هالاند الثاني، كتب عليها: "يارب كتر أفراحنا".

وكان فريق مان سيتي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش بشكل أساسي منذ بداية المباراة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 74 ويدخل بدلاً منه كيفين دي بروين.

مرموش وهالاند

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