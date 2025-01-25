تألق مرموش وصلاح.. أبرز أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز

ماذا قال هالاند عن الظهور الأول لعمر مرموش مع مان سيتي؟

10 صور ترصد أول مشاركة لمرموش مع مانشستر سيتي

أول تعليق من جوارديولا على أداء مرموش أمام تشيلسي

شهدت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت، تألق الثنائي المصري عمر مرموش ومحمد صلاح، حيث سجل الأخير هدفا وقدم الأول أداء رائعا في أول مباراة له.

وفاز ليفربول على إيبسويتش تاون برباعية مقابل هدف، بينما انتصر مانشستر سيتي على تشيلسي بثلاثية مقابل هدف.

وحرصا منا على موافاتكم بأبرز أحداث مباريات الدوري الإنجليزي اليوم، نشرنا لكم الروابط التالية:

"محمد صلاح أمام سام مرسي".. التشكيل الأساسي ليفربول وإيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي ليفربول وإيبسويتش تاون بقيادة آرني سلوت و كيران ماكينا عن التشكيل الذي سيخوضان به مباراتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ليفربول يفوز على إبسويتش تاون برباعية في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره إبسويتش تاون، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هدف صلاح في مرمى إيبسويتش تاون الدوري الإنجليزي

سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف ليفربول الثاني في مرمى إيبسويتش تاون في المباراة الجارية الآن بالدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ينفرد.. صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

سجل اللاعب المصري، محمد صلاح، هدف ليفربول الثاني في مرمى إيبسويتش تاون في الجولة 23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح

تشهد الجولة الثالثة والعشرون اليوم السبت 25 يناير، منافسات قوية بمواجهة ليفربول وإبسويتش تاون، بينما تقام مباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي بعد قليل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بمشاركة مرموش".. مانشستر سيتي يضرب تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 23 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مرموش أساسيا.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي

يلاقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي تألقه رفقة الريدز، في مختلف البطولات، كذلك تحقيق الكثير من الأرقام القياسية مع الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أهداف ليفربول وإبسويتش في الدوري الإنجليزي (فيديو)

واجه ليفربول نظيره إيبسويتش تاون اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بورنموث يقسو على نوتنجهام فورست بخماسية في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة بورنموث و نوتنجهام فورست التي أقيمت اليوم السبت 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أرسنال يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ارسنال و وولفرهامبتون التي أقيمت اليوم السبت 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نيوكاسل يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون التي أقيمت اليوم 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صلاح بالعربي واحتفال السهم.. أبرز 10 صور من مباراة ليفربول وإيبسويتش

انتهت مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إيفرتون يفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة إيفرتون وبرايتون التي أقيمت اليوم السبت 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شاهد هدف مرموش الملغي في مرمى تشيلسي بالدوري الإنجليزي

التقى مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي بالدوري الإنجليزي (صور)

واجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد فوز صلاح ومرموش.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

أقيم اليوم السبت الموافق 25 يناير ، ستة مباريات في منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من عمر مرموش بعد مباراته الأولى مع مانشستر سيتي

احتفى عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بمشاركته الأولى رفقة الفريق الإنجليزي، بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا