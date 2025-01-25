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10 صور ترصد أول مشاركة لمرموش مع مانشستر سيتي

10:28 م السبت 25 يناير 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

التقى مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وشهدت الجولة الثالثة والعشرون تألق نجم منتخب مصر ومان سيتي عمر مرموش في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مرموش في مرمي تشيلسي هدف في الدقيقة الـ34 من عمر المباراة ولكن يلغى بداعي التسلل.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز السابع برصيد 39 نقطة.

مانشستر سيتي بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي تشيلسي الدوري الإنجليزي عمر مرموش
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