10 صور ترصد أول مشاركة لمرموش مع مانشستر سيتي

أول تعليق من جوارديولا على أداء مرموش أمام تشيلسي

تحدث النرويجي ايرلينج هالاند اليوم السبت 25 يناير،عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي رسالة ل مرموش بعد مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال هالاند عن الظهور الأول لعمر مرموش مع مان سيتي؟

وقال ايرلينج هالاند " شاهدت مرموش من قبل لأنني ما زلت أتابع الدوري الألماني وأشجع دورتموند بالتأكيد".

.وأضاف "ويمكنك أن ترى أن مرموش لديه شيء مميز، ولهذا السبب دفع مانشستر سيتي الكثير من المال من أجل التعاقد معه، وأعتقد أننا سنقضي معًا وقتًا رائعًا"

واحتفل مرموش مع إيرلينج هالاند بالهدف الثاني في شباك الضيف تشيلسي على ملعب الاتحاد.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز السابع برصيد 39 نقطة