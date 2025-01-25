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ماذا قال هالاند عن الظهور الأول لعمر مرموش مع مان سيتي؟

10:25 م السبت 25 يناير 2025
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  • عرض 16 صورة
    مرموش
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    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
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    احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي
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    لحظة تسجيل هدف مرموش الملغي
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
  • عرض 16 صورة
    احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي
  • عرض 16 صورة
    احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (1)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (2)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (3)
  • عرض 16 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (4)
  • عرض 16 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (1)
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تحدث النرويجي ايرلينج هالاند اليوم السبت 25 يناير،عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي رسالة ل مرموش بعد مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال هالاند عن الظهور الأول لعمر مرموش مع مان سيتي؟

وقال ايرلينج هالاند " شاهدت مرموش من قبل لأنني ما زلت أتابع الدوري الألماني وأشجع دورتموند بالتأكيد".

.وأضاف "ويمكنك أن ترى أن مرموش لديه شيء مميز، ولهذا السبب دفع مانشستر سيتي الكثير من المال من أجل التعاقد معه، وأعتقد أننا سنقضي معًا وقتًا رائعًا"

واحتفل مرموش مع إيرلينج هالاند بالهدف الثاني في شباك الضيف تشيلسي على ملعب الاتحاد.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز السابع برصيد 39 نقطة

عمر مرموش مان سيتي هالاند مباراة السيتي الدوري الإنجليزي أخبار عمر مرموش
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