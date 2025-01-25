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كتب ـ محمد الميموني:

ظهر لاعب منتخب مصر ومانشستر سيتي اليوم مع فريقه اساسياً ضد تشيلسي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وتألق مرموش خلال 74 دقيقة شارك فيهم، وتلقى انفراد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة لكن الحظ عاكسه ولم يسجل، ثم جاءت فرصة ثانية له في الدقيقة الـ34 وسجل هدف للسيتي ولكن الغي بداعي التسلل.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بنتيجة 3 ـ 1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الاتحاد.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 41 نقطة