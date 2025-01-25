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شاهد أخطر فرصة لمرموش في أول ظهور له مع السيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

10:18 م السبت 25 يناير 2025
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    مرموش
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    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
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    احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي
  • عرض 12 صورة
    لحظة تسجيل هدف مرموش الملغي
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
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    احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (1)
  • عرض 12 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (4)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (3)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (1)
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كتب ـ محمد الميموني:

ظهر لاعب منتخب مصر ومانشستر سيتي اليوم مع فريقه اساسياً ضد تشيلسي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وتألق مرموش خلال 74 دقيقة شارك فيهم، وتلقى انفراد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة لكن الحظ عاكسه ولم يسجل، ثم جاءت فرصة ثانية له في الدقيقة الـ34 وسجل هدف للسيتي ولكن الغي بداعي التسلل.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بنتيجة 3 ـ 1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الاتحاد.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 41 نقطة

عمر مرموش مانشستر سيتي تشيلسي مباراة السيتي مرموش الدوري الإنجليزي
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