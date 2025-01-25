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كل ما تريده عن المباراة الأولى لعمر مرموش مع مانشستر سيتي (صور وفيديو)

09:59 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    مرموش
  • عرض 17 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (2)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (4)
  • عرض 17 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (3)
  • عرض 17 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (1)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (6)
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    عمر مرموش
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (2)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (5)
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    احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي
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    احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي
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    لحظة تسجيل هدف مرموش الملغي
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    مرموش يصل ملعب الاتحاد
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ظهر النجم المصري عمر مرموش للمرة الأولى، مع فريق مانشستر سيتي بعد الانضمام إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق فرانكفورت الألماني.

وشارك عمر مرموش بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 74 ليدخل بدلاً منه كيفين دي بروين.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم الأخبار التي نشرها مصراوي، وتتعلق بمشاركة مرموش في مباراة اليوم.

"بمشاركة مرموش".. مانشستر سيتي يضرب تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

احتفال مرموش بهدف هالاند في مرمى تشيلسي بالدوري الإنجليزي (صور)

واجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

شاهد هدف مرموش الملغي في مرمى تشيلسي بالدوري الإنجليزي

التقى مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مرموش أساسيا.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي

يلاقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول تعليق من عمر مرموش بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي

احتفى عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بمشاركته الأولى رفقة الفريق الإنجليزي، بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عمر مرموش مباراة مانشستر سيتي مانشستر سيتي وتشيلسي الدوري الإنجليزي مرموش
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